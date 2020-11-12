Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı ile birlikte koronavirüs geçirdiklerini açıkladı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanın ardından, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı geçirdiğini açıkladı.
Belözoğlu, basınla antrenman sonrası yaptığı kısa sohbette, ekibe yeni katılan yardımcısı Selçuk Şahin ve Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve bu teste göre daha önce koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı.
Kanlarında antikor çıkan 3 ismin daha önce hiç belirti göstermeden Kovid-19 geçirdikleri belirtildi.