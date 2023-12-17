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Gündem Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!
Gündem

Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 16:57:00 - 2023-12-17 17:06:41
Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu takımının antrenmanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasından sonra yaşanan süreci değerlendiren Belözoğlu, "Tabii ki kolay değil. Bunu söylemem gerekiyor. Herkes kendi tarafından değerlendirebilir. Geçmişte buna yakın olmasa da benzer süreçleri yaşamış bir sporcuydum ben ama oyuncuların motive olmasını bekliyorum açıkçası. Burada bize görevler düşüyor. Sahada güçlü kılmak için sadece bunu motivasyonla da götüremezsiniz. Oyuncularımıza, sahanın gerçeklerini, futbolun gerçeklerini de uygulamamız gerekiyor. Yani bizim işimiz kolay değil ama bundan kaçacak, bundan çekinecek bir durumumuz yok. Bu bilgimize becerimize, tecrübemize inanıyoruz. Oyuncularımız bir ve bütün hareket ederse herkese sahada meydan okuyabilecek bir takım olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Belözoğlu sözlerini şöyle tamamladı: Bir an önce başkanımız da özgürlüğüne kavuşursa oyuncularım çok daha motive olarak sahada yer alacaklardır."

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