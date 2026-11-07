Ali Sami Yen'de zirve yarışı: Galatasaray-Amedspor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amedspor, bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, bugün sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve cezalı Abdülkerim Bardakcı yok.
Diyarbakır ekibinde ise, sakatlıkları süren Dilhan Demir ve Hasan Yıldırım ile PFDK’den 3 maç ceza alan Samuel Ballet oynamayacak.
AMEDSPOR KAZANIRSA LiDER
Ligde son 4 maçını kazanan Galatasaray, 25 puanla zirvede yer alırken, Amedspor 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi takım, bugünkü maçtan 1 puan alsa dahi liderliğini koruyacak. Konuk ekip ise kazanırsa zirveye çıkacak. Süper Lig’de sahasındaki son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Amedspor’a da yenilmezse 41 maça ulaşıp kulüp rekorunu egale edecek.
SÜPER LiG’DE 3 MAÇ DAHA VAR
13.30 | Eyüpspor-Kocaelispor
16.00 | Samsunspor - Konyaspor
19.00 | Göztepe - Başakşehir