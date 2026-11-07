  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Göbeklitepe'de yeni keşif! 12 bin yıllık sır Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 5 şüpheliye 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten ceza istendi Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi SPK'dan binlerce yatırımcıyı ilgilendiren açıklama! Kapalı fonlar ne zaman açılacak? Afyonkarahisar'daki vahşetin failinden kan donduran itiraf: Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyordum! ABD'nin ilk Müslüman senatörünün 5 yıl önceki hutbe ve namaz görüntüleri Leman protestosuna katıldığı için yargılanıyor! Çağlayan Adliyesi'nde Müslümanlardan büyük destek Fon vurguncusuna avukatlık soyunması! Tutuklu belediye başkanının vekilinden ibretlik kalkan! Günaydın: AYM'ye gidiyoruz! CHP'nin hastalığını Yeni Parti'ye de bulaştırdılar! Başkentin kalbindeki 50 yıllık kirli leke sökülüp atılıyor! Batakhaneler yıkıldı, manevi çehreye kavuşuluyor!
Spor Ali Sami Yen'de zirve yarışı: Galatasaray-Amedspor!
Spor

Ali Sami Yen'de zirve yarışı: Galatasaray-Amedspor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Sami Yen'de zirve yarışı: Galatasaray-Amedspor!

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amedspor, bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, bugün sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve cezalı Abdülkerim Bardakcı yok.

Diyarbakır ekibinde ise, sakatlıkları süren Dilhan Demir ve Hasan Yıldırım ile PFDK’den 3 maç ceza alan Samuel Ballet oynamayacak.

 

AMEDSPOR KAZANIRSA LiDER

Ligde son 4 maçını kazanan Galatasaray, 25 puanla zirvede yer alırken, Amedspor 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi takım, bugünkü maçtan 1 puan alsa dahi liderliğini koruyacak. Konuk ekip ise kazanırsa zirveye çıkacak. Süper Lig’de sahasındaki son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Amedspor’a da yenilmezse 41 maça ulaşıp kulüp rekorunu egale edecek.

SÜPER LiG’DE 3 MAÇ DAHA VAR

13.30 | Eyüpspor-Kocaelispor
16.00 | Samsunspor - Konyaspor
19.00 | Göztepe - Başakşehir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23