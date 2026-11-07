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Dünya 238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor
Dünya

238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor

Çin’deki FAST radyo teleskobunun eski verilerini yapay zekayla yeniden inceleyen araştırmacılar, K2-155 yıldız sistemi yönünden gelen sıra dışı bir radyo sinyali tespit etti...

Dünya’dan 238 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminden geldiği düşünülen dar bantlı radyo sinyali, dünya dışı yaşam araştırmalarında kısa süreli heyecan a yol açtı. Ancak sinyalin özelliklerini ayrıntılı biçimde inceleyen bilim insanları, kaynağın uzaydan değil Dünya’daki bir cihazdan ya da teleskobun kendi sistemlerinden gelme ihtimalinin çok daha güçlü olduğunu belirledi.

 

Yapay zeka 139 bin sinyali taradı

FAST teleskobu, 2021 yılında 33 ötegezegen sistemini olası yapay radyo sinyalleri açısından dinledi. İlk analizlerde dikkat çekici bir bulguya ulaşılamadı. Araştırmacılar 2026’nın ortalarında aynı kayıtları bu kez MSWNet adı verilen yapay zeka destekli yeni bir sistemle yeniden taradı. 139 binden fazla sinyal arasından neredeyse tamamı parazit olarak elendi. Geriye ise K2-155 yönünde belirlenen yeni bir aday kaldı.

 

İlk bakışta dikkat çekici özellikler taşıyordu

NBS 260108 adı verilen sinyal oldukça dar bir frekans aralığındaydı, zaman içinde frekansı değişiyordu ve yalnızca teleskop K2-155’e çevrildiğinde belirginleşiyordu. Bu özellikler, dünya dışı bir verici aranırken bilim insanlarının dikkat ettiği işaretler arasında bulunuyor. K2-155 ise üç gezegene sahip küçük bir kırmızı cüce yıldız. Bu gezegenlerden birinin, sıvı suyun bulunabileceği yaşanabilir bölgenin yakınında hareket ettiği biliniyor.

 

Benzer sinyaller başka yönlerde de çıktı

Araştırmacıların şüphesini artıran ayrıntı, sinyalin teleskobun yalnızca bir polarizasyon kanalında güçlü biçimde görülmesi oldu. Benzer özellikte sinyallerin üç farklı yıldız yönünde daha tespit edilmesi de kaynağın tek bir uzak yıldız sisteminden gelmediğini düşündürdü. Bu nedenle ekibin şu anki değerlendirmesi, sinyalin Dünya’daki radyo girişiminden veya teleskobun elektronik sistemlerinden kaynaklandığı yönünde.

 

Kaynağı kesinleştirmek için yeni analiz yapılacak

Araştırmacılar şimdi FAST teleskobunun 19 ayrı ışınından elde edilen ham verileri incelemeyi planlıyor. Amaç, sinyalin tam olarak hangi noktadan geldiğini belirlemek ve Dünya kaynaklı parazit ihtimalini kesin biçimde test etmek.

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