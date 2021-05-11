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Spor Emre Belözoğlu: Kudüs'teki zulme göz yumanlara yazıklar olsun
Spor

Emre Belözoğlu: Kudüs'teki zulme göz yumanlara yazıklar olsun

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:22:00 -
Emre Belözoğlu: Kudüs'teki zulme göz yumanlara yazıklar olsun

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.
Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Belözoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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