Emre Belözoğlu: Kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun sözleri şöyle:

Ben böyle duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bittikten sonra annemi aradım, önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Ne hayal ettiysem fazlası nasip oldu.

Bugün son maçım olabilir ama ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim. Galatasaray'da güzel günlerim geçti, Avrupa'da güzel günlerim geçti, Başakşehir'de iyi günlerim geçti. Onları da tebrik ediyorum hak ettikleri bir şampiyonluk kazandılar

Futboldan kopmayacağım, sadece profesyonel futbolculuktan kopacağım. Ben futbola hizmet ettim, bunun karşılığını da aldım. Allah herkese gönlünden geçenin fazlasını nasip etsin.

Fenerbahçe'nin menfaatleri ve ortak hedefleri doğrultusunda başkanımızla oturacağız, konuşacağız. Hayalim, Fenerbahçe'ye altyapıdan birçok oyuncu kazandırmak. Ömer Faruk çok yetenekli bir çocuk, onun dışında diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyorum.

"Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım ve çok hata yaptım. Kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır. Kimseye isteyerek kötülük yapmadım, yapmayacağım."

Maçtan önce arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Kaybetmekten nefret ettiğimi, belki de kariyerimin son maçım olacağını söyledim. İyi bir son oldu diye düşünüyorum.