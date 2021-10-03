Emre Belözoğlu Başakşehir teknik direktörü mü oldu? Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor?

Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı. Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.

Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?

Emre Belözoğlu futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray’da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.

Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması ile fotbol hayatını tamamlamıştı.

İstanbul Başakşehir FK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren futbol kulübü. Kulüp maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu. Aykut Kocama’ın ayrılmasıdan sonra Emre Belezoğlu Başakşehir’in yeni teknik direktörü oldu.

İstanbul Başakşehir oyuncu kadrosu

Volkan Babacan

Léo Duarte (Milan'dan kiralık)

Hasan Ali Kaldırım

Rafael

Alexandru Epureanu

Edin Višća

Danijel Aleksić

Berkay Özcan

Nacer Chadli

Ahmet Kıvanç

Okechukwu Azubuike

Ahmed Kutucu

Şener Özbayraklı

Giuliano

Mahmut Tekdemir (kaptan)

Fredrik Gulbrandsen

Deniz Türüç

Ravil Tagir

Carlos Ponck

Tolga Ciğerci

Peter Žulj

Uğur Uçar

Ömer Ali Şahiner

Youssouf Ndayishimiye

Mete Kaan Demir

Serhan Üresin

Muhammed Şengezer

Muhammet Demir

Aziz Behich

Lucas Lima

Atabey Çiçek