Emre Belözoğlu Başakşehir teknik direktörü mü oldu? Emre Belözoğlu hangi takımı çalıştırıyor?
Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 2 Haziran’da FB’den ayrıldığını duyurmuştu. Emre Belözoğlu’nun hangi takımın başına geçeceği merak edilirken, gelen son dakika haberine göre, Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu getirildi.
Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı. Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibi, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.
Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?
Emre Belözoğlu futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray’da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.
Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması ile fotbol hayatını tamamlamıştı.
İstanbul Başakşehir FK
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü veya sponsorluk anlaşması gereğince Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde faaliyet göstermesinin ardından, 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren futbol kulübü. Kulüp maçlarını İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamaktadır. 2019-20 Süper Lig sezonunda tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu. Aykut Kocama’ın ayrılmasıdan sonra Emre Belezoğlu Başakşehir’in yeni teknik direktörü oldu.
İstanbul Başakşehir oyuncu kadrosu
Volkan Babacan
Léo Duarte (Milan'dan kiralık)
Hasan Ali Kaldırım
Rafael
Alexandru Epureanu
Edin Višća
Danijel Aleksić
Berkay Özcan
Nacer Chadli
Ahmet Kıvanç
Okechukwu Azubuike
Ahmed Kutucu
Şener Özbayraklı
Giuliano
Mahmut Tekdemir (kaptan)
Fredrik Gulbrandsen
Deniz Türüç
Ravil Tagir
Carlos Ponck
Tolga Ciğerci
Peter Žulj
Uğur Uçar
Ömer Ali Şahiner
Youssouf Ndayishimiye
Mete Kaan Demir
Serhan Üresin
Muhammed Şengezer
Muhammet Demir
Aziz Behich
Lucas Lima
Atabey Çiçek