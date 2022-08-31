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Medya Emre Aşık'ın eski eşi bu sefer yakalandı!
Medya

Emre Aşık'ın eski eşi bu sefer yakalandı!

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! Hapis cezası vardı..

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:28:00 - 2022-08-31 13:45:19
Emre Aşık'ın eski eşi bu sefer yakalandı!

Eski futbolcu Emre Aşık'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 6 ayrı suçtan dosyası bulunan ve hapsi istene Yağmur Sarnıç yakalandı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli süren boşanma davası ve ikilinin arasında geçenler günlerce gündemden düşmemişti. 6 ayrı dosyadan aranan Yağmur Sarnıç yakalandı. Sarnıç'ın hapse gönderilmesi bekleniyor.

Yağmur Aşık'ın hakkında yakalama kararı çıkmıştı

Milliyet'in haberine göre boşanma ve velayet davalarının devam ettiği sırada Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak hakarette bulunup tehdit edince bu sefer de avukat Sadıkahmet ile davalık oldu.

Hakkında, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

6 suçtan yakalama

Sarnıç, hakkındaki yakalama kararı kapsamında bugün Küçükçekmece’de yakalandı.
Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç’ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 6 farklı dosya kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarnıç’ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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