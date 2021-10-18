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Spor Emre Aşık hastanelik oldu
Spor

Emre Aşık hastanelik oldu

Eski milli futbolcu Emre Aşık trafik kazası geçirdi. Aşık'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:26:00 -
Emre Aşık hastanelik oldu

Eski milli futbolcu Emre Aşık'tan kötü haber geldi. Emre Aşık, trafik kazası geçirdi.

Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde sabah 9 sıralarında motosikletiyle Sarıyer'de ilerliyordu. İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi.

İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden düştü ve ayağından yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirlendi.

Volkan Sağlık isimli şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcu, Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis merkezine giderek ifade veren iki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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