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Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Son şampiyon Galatasaray'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, yıllık 1,6 milyon euro ücret alacak.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:48
Emre Akbaba'nın Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'a gelmek için önce Başakşehir'i ardından Fenerbahçe'yi reddeden Emre için Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Milli futbolcunun bonservisi ve kaç yıllık imza atacağının belli olmasının ardından merak edilen konu Emre'nin yıllık ücreti oldu.

Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir'in 1.9 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 2.2 milyon euro'luk teklifini reddeden Emre Akbaba,Galatasaray'dan 1.6 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE'DEN SON HAMLE: 4,5 MİLYON EURO

Kadrosuna yerli bir orta saha oyuncu katmak isten Fenerbahçe, ilk hedef olarak Emre Akbaba'yı gündemine almıştı.

Aytemiz Alanyaspor'la anlaşan Fenebahçe, Emre'nin transferde isteksiz olması sonrası geri adım atmıştı. Avrupa pazarındaki fiyatların yüksek olması nedeniyle Emre için bir kez daha nabız yoklayan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor'a 4.5 milyon euro teklif etse de Emre'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi bu hamleyi geçersiz kıldı.

Bu gelişmenin ardından Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre'ye "Fenerbahçe'de daha çok para kazanabilirdi. Neden Galatasaray?" sorusu üzerine Emre'nin cevabının 'Aşk' olduğu öğrenildi. (Fanatik)

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:48
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Başakşehir
  4. Alanyaspor
  5. Alanya
  6. Emre Akbaba

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