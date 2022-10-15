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Spor Emre Akbaba'dan yıllar sonra itiraf!
Spor

Emre Akbaba'dan yıllar sonra itiraf!

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı itiraflarda bulundu. Alanyaspor'dan Galatasaray'a gittiği dönemde Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu dile getiren Akbaba, kulübünün sarı - lacivertlilerle anlaşmasına rağmen kendisinin sarı - kırmızılı takımı seçtiğini söyledi. Milli futbolcu, Adana Demirspor'da ise şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 20:23:00 -
Emre Akbaba'dan yıllar sonra itiraf!

Sezon başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı itiraflarda bulundu. Alanyaspor'dan Galatasaray'a gittiği dönemde Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu dile getiren Akbaba, kulübünün sarı - lacivertlilerle anlaşmasına rağmen kendisinin sarı - kırmızılı takımı seçtiğini söyledi. Milli futbolcu, Adana Demirspor'da ise şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transferiyle dikkat çeken Emre Akbaba, performansıyla da adından söz ettiriyordu. 2018 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a attığı imzayla çok konuşulan Akbaba'nın Fenerbahçe'ye de gidebileceği iddia edilmişti. Milli futbolcu, yıllar sonra transferine dair itiraflarda bulundu. Başarılı oyuncunun bu sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarlarından tepki geldi. İşte Emre Akbaba'nın Fransız basınına yaptığı açıklamalar...

"Fransa'nın Brezilya'dan sonra en çok profesyonel oyuncu ihraç eden ikinci ülke olduğunu söyleyen çarpıcı bir istatistik gördüm. Fransa'da muazzam bir potansiyel var. Bazen Fransa'da ailemin, arkadaşlarımın önünde oynamayı düşlüyorum, güzel olurdu."
"Hakkımda bazı dedikodular duydum ama resmi teklif gelmedi. Bugün çok iddialı bir kulüp olan Adana Demirspor'da oynuyorum. Şu an iyi bir kadro ile şampiyonluk adayıyız, yani her şey yolunda gidiyor."
"Alanyaspor, Fenerbahçe ile transferim için anlaşmıştı ama ben çocukluğumun, hayallerimin kulübü olan Galatasaray'a transfer olmayı tercih ettim. Ülkedeki bütün büyük kulüpler beni istedi ve bu beni mutlu etti ama benim için tercih seçeneği açıktı. Seçimimi kalpten yaptım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Bunu nasıl reddederim?"
"Antalyaspor'a kiralık döndüğümde, Eto'o benimle çok konuştu ve iyi bir oyuncu olduğumu söyledi. Kulüpten ayrılmak istiyordum ancak bunu kabul etmek istemedi. Ben böyle bir insanım, içimden gelen arzularımı aniden gerçekleştiririm. Kendimi tutmam imkansız."
"İkinci lige, Alanyaspor'a transfer olmayı tercih ettim. Bu geriye adım atmaktı ama daha sonra, daha yükseği hedeflememe olanak sundu. Galatasaray'da oynayabildiysem, Alanyaspor'a borçluyum."

 


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