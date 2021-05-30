  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
SADAT'tan flaş Sedat Peker açıklaması!
Balıkesir'de kan donduran cinayet
FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı
AK Parti'nin yeni anayasa çalışması tamamlandı
Gündem Emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu bakın ne ile yakalandı
Gündem

Emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu bakın ne ile yakalandı

Her fırsatta sahneye çıkarak DHKP-C'li teröristlere destek veren, sözde sosyalist ve emperyalizm karşıtı olduğunu savunan Canan Kaftancıoğlu'nun kullandığı telefon, tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:15:00 -
Emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu bakın ne ile yakalandı

Türkiye'nin yararına olan her şeye karşı çıkan ve muhalefet adı altında skandal söylemlerde bulunan Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilen bir karede kameralara fena halde yakalandı.

Sözde sosyalist ve emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu'nun ABD markası iPhone 11 Pro taşıması gözlerden kaçmadı.

CHP'li ismin görüntüsü sonrası 'Yesinler sizin sosyalistliğinizi' yorumları yapıldı.

Maçoğlu'nun tezatlığı

Benzer tartışma konusu Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu ile de gündeme gelmişti.

Maçoğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında giydiği mont ile olay olmuştu. 425 euroluk mont giyen Maçoğlu'nun bu hareketi ile 'kapitalist açılım' yaptığı ifade edilmişti.

Yine aynı TKP'li Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önce Kapitalizm'in simgesi haline gelen Marlboro Light marka sigarayla görüntülenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay