Emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu bakın ne ile yakalandı

Türkiye'nin yararına olan her şeye karşı çıkan ve muhalefet adı altında skandal söylemlerde bulunan Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilen bir karede kameralara fena halde yakalandı.

Sözde sosyalist ve emperyalizm karşıtı Canan Kaftancıoğlu'nun ABD markası iPhone 11 Pro taşıması gözlerden kaçmadı.

CHP'li ismin görüntüsü sonrası 'Yesinler sizin sosyalistliğinizi' yorumları yapıldı.

Maçoğlu'nun tezatlığı

Benzer tartışma konusu Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu ile de gündeme gelmişti.

Maçoğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında giydiği mont ile olay olmuştu. 425 euroluk mont giyen Maçoğlu'nun bu hareketi ile 'kapitalist açılım' yaptığı ifade edilmişti.

Yine aynı TKP'li Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, daha önce Kapitalizm'in simgesi haline gelen Marlboro Light marka sigarayla görüntülenmişti.