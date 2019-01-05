Emperyalistlere direnen Türkiye dostu Maduro için 14 ülkeden ortak karar!

Grubun, Meksika dışındaki üyeleri Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve ev sahibi Peru'nun dışişleri bakanlarının katıldığı "Venezuela" konulu toplantı başkent Lima'da düzenlendi.

"Maduro'yu tanımayacağız"

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri yüzde 68'le kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 10 Ocak'ta başlayacak yeni görevini tanımayacaklarını duyurdu.

İçişlerine karıştılar: Yetkilerini muhalefete devret

Popolizio, Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığı seçimlerin, "şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda" ve tam siyasi katılımla gerçekleşmediğinin altını çizerek, Maduro'ya, yetkilerini, ülkede "yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar" çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'e devretmesi çağrısı yaptı.

"Diplomatik ilişkileri yeniden gözden geçireceğiz"

Lima Grubunun basınla paylaştığı yazılı açıklamada ise 13 üyenin, Venezuela'da "demokrasinin tesis edilmesi ve anayasal düzenin sağlanması için" bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirecekleri kaydedildi.

"Yaptırım uygulayacağız"

Venezuela hükümetinin üst düzey temsilcilerine, topraklarına giriş izni vermeme kararı aldıkları bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilere ve bağlı şirketlere mali yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Lima Grubu'ndan, Maduro yönetimini diplomatik olarak sıkıştıracak kararlar almasını beklediğini dile getirmişti.

Öte yandan toplantıya, gruptan sadece Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard katılmadı.