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Emperyalistlere direnen Türkiye dostu Maduro için 14 ülkeden ortak karar!

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıkladı. Maduro'ya çağrıda bulunan ülkeler, yetkilerini muhalefete devretmesini istedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 00:26
Emperyalistlere direnen Türkiye dostu Maduro için 14 ülkeden ortak karar!

Grubun, Meksika dışındaki üyeleri Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve ev sahibi Peru'nun dışişleri bakanlarının katıldığı "Venezuela" konulu toplantı başkent Lima'da düzenlendi.

"Maduro'yu tanımayacağız"

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri yüzde 68'le kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 10 Ocak'ta başlayacak yeni görevini tanımayacaklarını duyurdu.

İçişlerine karıştılar: Yetkilerini muhalefete devret

Popolizio, Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığı seçimlerin, "şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda" ve tam siyasi katılımla gerçekleşmediğinin altını çizerek, Maduro'ya, yetkilerini, ülkede "yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar" çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'e devretmesi çağrısı yaptı.

"Diplomatik ilişkileri yeniden gözden geçireceğiz"

Lima Grubunun basınla paylaştığı yazılı açıklamada ise 13 üyenin, Venezuela'da "demokrasinin tesis edilmesi ve anayasal düzenin sağlanması için" bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini yeniden gözden geçirecekleri kaydedildi.

"Yaptırım uygulayacağız"

Venezuela hükümetinin üst düzey temsilcilerine, topraklarına giriş izni vermeme kararı aldıkları bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilere ve bağlı şirketlere mali yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Lima Grubu'ndan, Maduro yönetimini diplomatik olarak sıkıştıracak kararlar almasını beklediğini dile getirmişti. 

Öte yandan toplantıya, gruptan sadece Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard katılmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 00:26
  1. amerika kıtası
  2. Maduro
  3. venezüela
  4. lima grubu
  5. DÜNYA Haberleri
  6. Ivan Duque

YORUM YAZ

  • TaziTazi3 dk önce
    Maduroya sahip cikilmali emperyalist somurgecilere teslim edilmemeli

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