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Spor Emniyet'ten 'Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş' adımı
Spor

Emniyet'ten 'Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş' adımı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 22:47:00 -
Emniyet'ten 'Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş' adımı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişilerin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda, İstanbul'da 4, Antalya'da 1, Malatya'da 1 ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Yorumlar

hurkan

yahu nedir bu adam? bulunmaz hint kumasimi? korkak dersek hakaret mi ettik oluyoruz?
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