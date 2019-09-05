0553 313 94 23

Emniyetten "Polis havai fişek avında" haberlerine ilişkin açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Polis havai fişek avında" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 2012’den beri devam ettiği belirtildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:57
Emniyetten "Polis havai fişek avında" haberlerine ilişkin açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Polis havai fişek avında" başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 2012’den beri devam ettiği belirtildi.


Bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde, “Havai fişek yasağı, polis havai fişek avında” başlıklarıyla yayınlanan haberlere ilişkin Antalya Emniyetinden açıklama yapıldı. "Alanya’da yasa dışı havai fişek satan ve atanlara nihayet sıkı takip geldiği, hem para cezası hem de adli işlem uygulamasının başlayacağı” yönünde bilgi içeren haberlere ilişkin açıklamada, "Söz konusu haberlerde her ne kadar yapılan uygulamaların yeni başladığı belirtilse de Antalya Valiliğinin 3 Nisan 2012 tarih ve 2012/2465 sayılı yönergesi ile Havai Fişek Atış Şekli, Havai Fişek Atımının Yasak Olduğu Yerler ve Cezai Müeyyideler belirtilmiş olup söz konusu yönerge kamuoyuna da duyurulmuştur. İlimiz genelinde gerekli denetimler aralıksız olarak yerine getirilmekte ve yönerge hükümlerine aykırı davrananlara ilgili kanunlar doğrultusunda cezai müeyyideler uygulanmakta olup, 2019 yılı yaz sezonunun başlaması ile birlikte Sayın Valimizin talimatlarıyla söz konusu denetimler daha da artırılmıştır" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    1. Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    2. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    3. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    4. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    5. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    6. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    7. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    8. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    9. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    10. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    11. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    12. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    13. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    14. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    15. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    16. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    17. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    18. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    19. Beko'nun güneş ışığını simule eden..
    20. Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?
    21. Nikos Anastasiadis'den gerçek dışı..
    22. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’,..
    23. Kuşadası’nda silahlı çatışmada..
    24. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal,..
    25. Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük..
    26. Fenerbahçe'ye şok dava! "Taksitleri..
    27. Damağınıza göre kısır tarifi
    28. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası
    29. Özel eğitim kurumları GTO’da buluştu
    30. Sosyal medyada çocukları porno..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?