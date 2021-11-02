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Yerel Emniyetten operasyon: Yüzlerce sikke ele geçirildi!
Yerel

Emniyetten operasyon: Yüzlerce sikke ele geçirildi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri bir ikamete düzenledikleri operasyonda çok miktarda sikke ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 18:37:00 -
Emniyetten operasyon: Yüzlerce sikke ele geçirildi!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde tarihî eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine baskın yaptı. Yapılan aramalarda 210 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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