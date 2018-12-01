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Emniyetten kritik uyarı! Twitter'dan paylaştılar

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülere kış lastiğinin önemini anlatan bir video yayınladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:36
Emniyetten kritik uyarı! Twitter'dan paylaştılar

Emniyet Genel Müdürlüğünce, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin bir video yayınlandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağladığı vurgulandı.

Yaz lastiği ile kış lastiğinin yol tutuşları arasındaki farkın uygulamalı olarak gösterildiği videoda, kış lastiği kullanılan aracın karlı zeminde zorlanmadan ilerlediği görüldü.

Videoda, kışlık, yazlık ve dört mevsim lastiklerin fren mesafelerindeki fark da uygulamalı olarak gösterildi.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatılan paylaşımda, vatandaşlardan kış şartlarına uygun lastik kullanmaları istendi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:36
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. kış lastiği uyarısı

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