Emniyet'ten çeşitli adreslere operasyon! 56 kişi yakalandı Kars'ta emniyet ekiplerinin çeşitli adreslere düzenlediği operasyon sonucu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 56 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ülkelerine gönderilecekler Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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