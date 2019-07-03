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Emniyet'ten çeşitli adreslere operasyon! 56 kişi yakalandı

Kars'ta emniyet ekiplerinin çeşitli adreslere düzenlediği operasyon sonucu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
Emniyet'ten çeşitli adreslere operasyon! 56 kişi yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Ülkelerine gönderilecekler

Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
  1. Kars
  2. Erzurum
  3. düzensiz göçmen
  4. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği
  5. Aşkale Geri Gönderme Merkezi

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