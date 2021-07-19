Emniyet'ten büyük operasyon: 47 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 47 kişi Emniyet birimleri tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok suçtan aranması bulunan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T. (37), 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D.'nin (41) de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı.
Hükümlüler önce emniyete daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.