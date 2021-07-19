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Yerel Emniyet'ten büyük operasyon: 47 kişi yakalandı
Yerel

Emniyet'ten büyük operasyon: 47 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 47 kişi Emniyet birimleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 15:57:00 - 2021-07-19 16:00:16
Emniyet'ten büyük operasyon: 47 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok suçtan aranması bulunan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T. (37), 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D.'nin (41) de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı.

Hükümlüler önce emniyete daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

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