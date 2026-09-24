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Gündem Fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Öztürk, hisse satışında üst yönetimi suçladı
Gündem

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Öztürk, hisse satışında üst yönetimi suçladı

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Fon soruşturmasında tutuklanmıştı: Öztürk, hisse satışında üst yönetimi suçladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Öztürk’ün ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu iddia eden Öztürk, alımların yönetici Ayşegül Kaya tarafından yapıldığını ileri sürerek, "Tabii bu Ayşegül Kaya’nın kendi başına aldığı bir karar değildir, böyle bir kararı Ayşegül Kaya’nın alması da mümkün değildir. Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Öztürk’ün ifadesi ortaya çıktı. Öztürk, Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fonların rolüne ilişkin sorulara cevap verirken, fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu söyledi.

Öztürk, 2022 yılının Ekim ayında Tera PYŞ’de genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını belirterek, "Tera PYŞ’de öncelikle nitelikli bir kadro oluşturdum. Risk yönetimi, denetim, araştırma, portföy yönetimi, iç kontrol, operasyon departmanları kurdum, güçlendirdim ve nitelikli personelin alımını yaptım" dedi.
Öztürk, fonlardaki yöneticilik sıfatına ilişkin ise "Tera PYŞ fonlarının kuruluşunda şirket çalışanının toplamda sayısının 4 olması sebebiyle fonlardaki yöneticilik sıfatı da sayının az olması sebebiyle asgari bir portföy yöneticisi olması gerektiğinden benim yönetici konumunda bulunmamı gerektirdi" ifadelerini kullandı.

KARARI ÜST YÖNETİM ALDI

Vişne Madenciliğin halka arzında Tera fonlarının rolü sorulan Öztürk, halka arzın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapıldığını belirterek, "Bu halka arzda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birinci serbest fon Vişne hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Vişne hissesi tahsis etmiştir" dedi.
Fon yöneticiliğinin fiili karar alma anlamında kendisine ait olmadığını savunan Öztürk, "Her ne kadar burada Tera birinci serbest fon yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Öztürk, Ayşegül Kaya’nın bu kararı tek başına alamayacağını belirterek, "Tabii bu Ayşegül Kaya’nın kendi başına aldığı bir karar değildir, böyle bir kararı Ayşegül Kaya’nın alması da mümkün değildir. Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi.

NE ALDIM NE SATTIM!

Hissenin işlem görmeye başlamasının ardından herhangi bir işlem yapmadığını belirten Öztürk, "Halka arz olup işlem görmeye başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem insiyatifim yoktur" diye konuştu. Vişne hissesi alındıktan sonra ikincil piyasa işlemlerine dikkat edilmesi konusunda şirket çalışanlarını uyardığını ifade eden Öztürk, "Şahsımın da fon yöneticisi olarak görünmesi sebebiyle muhatap olmam nedeniyle endişe duydum. PYŞ yönetim içerisinde bulunan öncelikle portföy yöneticisi olmak üzere tüm çalışanlara uyarıda bulundum" dedi.

Öztürk, söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelendiğini ve idari para cezası uygulandığını belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Vişne pay piyasası işlemleri ile ilgili şirketimiz PYŞ’den savunma talep edilmesi, yönetici olarak beni rahatsız etmiş, bu duyduğum rahatsızlıktan dolayı da PYŞ’deki tüm portföy yöneticisi pozisyonlarından ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

FORMALİTEDEN YÖNETİCİYDİM

Destek Faktoring’in halka arzında Tera fonlarının rolüne ilişkin soruyu da cevaplayan Öztürk, "Bu halka arzda Tera Portföy birinci serbest fon Destek Faktoring hissesi almak üzere talepte bulunmuş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de buna uygun gördüğü şekilde halka arz sonunda Destek hissesi tahsis etmiştir" dedi.
Öztürk, Destek Faktoring hisselerinin alımında da fon yöneticiliğinin kendi açısından formaliteden ibaret olduğunu belirterek, "Her ne kadar burada bu fonda yöneticilerinden biri şahsım görünse de söz konusu alımı Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen adette diğer yönetici olan Ayşegül Kaya tarafından yapılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM, SUÇSUZUM

Ayşegül Kaya’nın bu kararı tek başına almasının mümkün olmadığını söyleyen Öztürk, "Bu karar ancak hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup, hakim ortağın iradesinin yansıması ile olabilir. Bu fondaki işlemlerin bu şekilde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu hisse alımında olayların nasıl geliştiği konusunda doğrudan bilgi sahibi değilim. İşleyişin böyle olabileceğini düşündüğüm için ifade ediyorum" dedi.
Öztürk, halka arzın ardından Destek Faktoring hissesinde kendisinin herhangi bir işlem yapmadığını belirterek, "Halka arz olup işlem görmeye başladığı tarihten itibaren de şahsım olarak ilgili hissede herhangi bir alım, satım, işlem insiyatifim yoktur. Buna ilişkin olarak da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şahsımın dahil olduğu bir inceleme bulunmamaktadır" diye konuştu.
Öztürk ifadesinin sonunda, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. PYŞ genel müdürlüğü ve fon yöneticiliği yaptığım dönemdeki süreci açık bir şekilde anlattım. Sadece kağıt üzerinde fon yöneticisi sıfatına sahiptim. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

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Yorumlar

B.paşalı

Siyonistlerin ülkemizin işgali sermaye piyasalarını faiz belası ile ele geçirmeleri. Bunlara yol veren de maliye bakanı. Faiz heveslisi bir bakan bunun vebali çok ağır garib gurabanın gelirlerinden kesip siyonistlere peşkeş çeken de o dur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu siyonist sevici den bir an önce kurtulması gerekir ki Millet rahatlasın.

Ali

Doğru demiş, her şirkette böyledir bu . Hakim güç/patron iradesi yönünde ilerler şirketler zaten tersi olsa o koltukta kimse oturamaz.
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