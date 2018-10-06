Emniyetin araştırmasında korkunç gerçek ortaya çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasal ve yasa dışı maddelerin yaygınlık ve idame oranlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre rapor edilmesi, yasadışı ve yasal bağımlılık yapıcı maddelerin genel kullanım şekilleri arasındaki ilişkilerin ülkelerarası değerlendirmelerinin yapılması ve belirli nüfus özellikleri ile tütün, alkol ve madde kullanımı arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine olanak verilmesi için bir araştırma yaptı.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin model anketi kullanılarak Aralık 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında yapılan araştırmada, 15 ile 64 yaş arasındaki hane halkına yüz yüze sorular soruldu. Çalışmalara 42 bin 754 kişi katıldı. Katılanların yüzde 52'sini kadınlar, yüzde 48'ini erkekler oluşturdu.

Tütün kullanım oranı yüzde 47

Ankete katılanların yüzde 47'si hayatlarında en az bir kere sigara, puro, pipo, nargile gibi bir tütün ürünü kullandıklarını ifade ederken, erkeklerde bu oran yüzde 61,9 kadınlarda yüzde 32,2 olarak belirlendi. Tütün ürününü ilk kez deneme yaşı ortalaması ise 17,85 olarak tespit edildi.

Alkol kullanım oranı yüzde 22,1

Araştırmaya göre hayatında en az bir kere alkollü içecek kullananların oranı yüzde 22,1 olarak belirtilirken, bu oran erkeklerde yüzde 34,3 kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak ölçüldü.

Alkollü içecekleri ilk kez deneme yaşı yüzde 19,94 olarak kaydedildi. Son bir ay içerisinde alkollü içecek kullandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 8,6 olarak belirlendi.

Yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç kullananların oranı yüzde 5,8

Ankete katılanların yüzde 5,8'i hayatında en az bir kere yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaç kullandığını söylerken bu oran, erkeklerde yüzde 3,9, kadınlarda ise yüzde 7,7 olarak kayda geçti. Öte yandan ilaçları ilk kez kullanma yaşı ortalaması 32,26 olarak tespit edildi.

Uyuştucu madde kullananların oranı yüzde 3,1

Ankete katılanların yüzde 3,1'i hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullandığını belirtti. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 94'ünün erkek, yüzde 6'sının kadın, yüzde 55,2'sinin bekar, yüzde 39,9'unun evli olduğu ve yüzde 4'ünün ise boşanmış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananların yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

"15-24 yaş grubu yüzde 35,4, 25-34 yaş grubu yüzde 30, 35-44 yaş grubu yüzde 18,3, 45-54 yaş grubu yüzde 7,8, 55-64 yaş grubu da yüzde 8,5."

Uyuşturucu madde kullananların yüzde 20'si ilkokul mezunu, yüzde 18,3'ü ortaokul mezunu, yüzde 29,9'u ise lise mezunu olduğu belirlendi.

Araştırmada algıya ilişkin bulgular da yayınlandı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 15,5'i uyuşturucu bağımlısını "suçlu", yüzde 42,7'si "hasta", yüzde 6,3'ü "ne suçlu ne hasta", yüzde 30,5'i de "hem suçlu hem hasta" olarak gördüğünü söyledi.

Katılımcıların yüzde 70'i sigara kullanmayı, yüzde 81,5'i alkol kullanmayı, yüzde 97'si uyuşturucu kullanmayı ve yüzde 93,3'ü de hekim önerisi dışında sakinleştirici kullanmayı hoş görmediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 70'i sigara kullanmayı "ağır risk" olarak tanımlarken, yüzde 82,8'i alkol kullanmayı, yüzde 97,3'ü uyuşturucu kullanmayı ve yüzde 92,1'i hekim önerisi dışında sakinleştirici kullanmayı "ağır risk" olarak gördüğünü belirtti.

Araştırmanın sonuç bölümünde tütün ve alkol kullanımı konusunda ülkemizde az da olsa bir düşüş olduğu, ilaç suistimalinin ciddi bir sorun olarak görüldüğü ve bu konuya yönelik ayrıntılı çalışmaların yapılması gerektiği kaydedildi.