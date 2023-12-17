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Aktüel Emniyetimiz ona teslim! İl Emniyet Müdür Yardımcısı gittiği AVM'de hayat kurtardı
Aktüel

Emniyetimiz ona teslim! İl Emniyet Müdür Yardımcısı gittiği AVM'de hayat kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-12-17 23:30:00 -
Emniyetimiz ona teslim! İl Emniyet Müdür Yardımcısı gittiği AVM'de hayat kurtardı

Çorum’da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak’ın "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı.

Çorum’da nefes borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak’ın "Heimlich" manevrasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kentteki bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Annesinin nefes alamadığını fark eden kızı müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, anneye müdahale etti. Emniyet Müdür Yardımcısı Bayrak tarafından Heimlich manevrası yapılan kadın yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar ise restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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