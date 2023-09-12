Emniyet uyuşturcu tacirlerine geçit vermiyor: Çuvallar dolusu skunk ele geçirildi
18 çuval içinde 463 kilogram uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 18 çuval içerisinde toplamda 463 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken, sürücü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.