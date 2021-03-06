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Teknoloji Emniyet uyardı! Bu mesajı sakın açmayın
Teknoloji

Emniyet uyardı! Bu mesajı sakın açmayın

Ayakkabı markası Adidas’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiğini içeren WhatsApp mesajına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi, mesaja tıklandığı anda telefona inmesi durumunda kişi bilgilerinin gönderildiği aynı zamanda kredi kartı dolandırıcılığına da neden olduğu için uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:17:00 -
Emniyet uyardı! Bu mesajı sakın açmayın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, kullanıcıları kandırmayı amaçlayan çevrimiçi bir dolandırıcılık yöntemi, WhatsApp'ta hızla yayılmaya başladı.

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp mesajlaşma platformunda “Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” başlıklı bir mesaj dolaşıyor.

Listenizdeki kişileri gönderiyor

Özel günler yaklaştığında benzer saldırı yöntemleriyle sık sık karşılaşılıyor. Hediye vadeden ve gerçek olamayacak kadar cazip teklifler sunan mesajlarla kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve linke tıklaması amaçlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi, mesaja tıklandığı anda kişi listesindeki herkese mesaj gittiğini, telefona bir dosya indirilmeye çalışıldığını ayrıca telefonun ele geçirilebileceği ve kredi kartı dolandırıcılığı yapılabileceği konusunda tüm kullanıcıları uyardı.

Kadınlar Günü’nü fırsat bilerek 1 milyon çift ayakkabı hediye edildiğini belirten WhatsApp mesajındaki linke tıklandığında da aynı mesaj, kişi listenizdekilere gönderiliyor.

Nasıl korunulur?

1- Bir mesaj içeriğinde resmi logoların olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmez.

2- WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3- Kampanya ve hediye gibi bir mesaj içeriği gördüğünüzde bilgileri, şirketin kendi web sitesine girerek kontrol edin.

4- Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

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