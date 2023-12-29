Emniyet teşkilatındaki 445 aktif FETÖ’cü tespit edilerek açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın tespit ettiği FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.