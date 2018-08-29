Emniyet müdüründen dikkat çeken açıklama! 13 ayda...

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir emniyeti olarak çok başarılı operasyonlar yaptıklarını, risk analizi grubunda son 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladıklarını bildirdi.

Aşkın, İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin (İZTO) Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını ancak iş dünyasının çok çalışarak, istihdam yaratarak, üreterek bu saldırıya yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

İstihdam oldukça insanların suçtan uzaklaştığına değinen Aşkın, bu konuda iş dünyasına çok iş düştüğünü belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALAMADA DİYARBAKIR'DAN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ"

İzmir'in turizm anlamında çok şanslı olduğunu belirten Aşkın, Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'de 40 bin olan nüfusun 1 milyon yüz binin üzerine çıktığını söyledi.

Buna rağmen emniyetin başaralı çalışmaları sonucu suç oranın çok düşük olduğunu ifade eden Aşkın, "Çeşme'de bir el bile silah patlamadı. İzmir'de birkaç bomba patlasaydı, önlediğimiz bir olayı önleyemeseydik, turizm gelirleri çok düşerdi. Terörle mücadele bu kadar önemli. Gündüzünü gecesine katan yiğit polislerimiz sayesinde İzmir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. Bu mücadele ömrümün sonuna kadar devam edecek. Biz İzmir olarak bölücü terör örgütü üyesi yakalamada Diyarbakır'dan sonra ikinci sıradayız." diye konuştu.

İzmir'de yürütülen çalışmalar sonucu 98 bin 500 göçmenin parmak izlerinin alındığını vurgulayan Aşkın, Avrupa'ya giden göçmenlerin çoğunun Türkiye'ye geri döndüğünü dile getirdi.

Aşkın, İzmir'de 200 binin üzerinde göçmen bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanında aşırı sol örgütlerle mücadelemiz devam ediyor. Çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. Risk analiz grubunda 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladık. Bu çalışmalarımız ülkeye örnek olacak şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.