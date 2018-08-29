0553 313 94 23

Emniyet müdüründen dikkat çeken açıklama! 13 ayda...

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ilde başarılı operasyonlar yaptıklarını belirterek 13 ayda bin 50 teröristi yakaladıklarını açıkladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:35
Emniyet müdüründen dikkat çeken açıklama! 13 ayda...

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir emniyeti olarak çok başarılı operasyonlar yaptıklarını, risk analizi grubunda son 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladıklarını bildirdi. 

Aşkın, İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin (İZTO) Ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını ancak iş dünyasının çok çalışarak, istihdam yaratarak, üreterek bu saldırıya yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

İstihdam oldukça insanların suçtan uzaklaştığına değinen Aşkın, bu konuda iş dünyasına çok iş düştüğünü belirtti. 

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALAMADA DİYARBAKIR'DAN SONRA İKİNCİ SIRADAYIZ"

İzmir'in turizm anlamında çok şanslı olduğunu belirten Aşkın, Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'de 40 bin olan nüfusun 1 milyon yüz binin üzerine çıktığını söyledi. 

Buna rağmen emniyetin başaralı çalışmaları sonucu suç oranın çok düşük olduğunu ifade eden Aşkın, "Çeşme'de bir el bile silah patlamadı. İzmir'de birkaç bomba patlasaydı, önlediğimiz bir olayı önleyemeseydik, turizm gelirleri çok düşerdi. Terörle mücadele bu kadar önemli. Gündüzünü gecesine katan yiğit polislerimiz sayesinde İzmir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. Bu mücadele ömrümün sonuna kadar devam edecek. Biz İzmir olarak bölücü terör örgütü üyesi yakalamada Diyarbakır'dan sonra ikinci sıradayız." diye konuştu. 

İzmir'de yürütülen çalışmalar sonucu 98 bin 500 göçmenin parmak izlerinin alındığını vurgulayan Aşkın, Avrupa'ya giden göçmenlerin çoğunun Türkiye'ye geri döndüğünü dile getirdi.

Aşkın, İzmir'de 200 binin üzerinde göçmen bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanında aşırı sol örgütlerle mücadelemiz devam ediyor. Çok başarılı operasyonlar yapıyoruz. Risk analiz grubunda 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladık. Bu çalışmalarımız ülkeye örnek olacak şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:35
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
    1. İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret..
    2. Süper Lig ekibi yıldız oyuncun..
    3. Partizan maçı öncesi Tolga'dan kötü..
    4. Devlet başkanı açıkladı! Göçmenlere..
    5. Fenerbahçe'de Ali Koç rüzgarı! İşte..
    6. Bakan Pakdemirli'den şarbonlu..
    7. Fuat Oktay müjdeyi verdi! O ülkeye..
    8. Emniyet müdüründen dikkat çeken..
    9. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
    10. Nurettin Canikli: ABD doğrudan sahaya..
    11. Bilgisayar oyununda Osmanlı'ya büyük..
    12. ABD'ye görülmemiş tepki! 'Dolar' olan..
    13. Suudiler, İran'a ek yaptırımlar..
    14. AB, iki ülkenin kavgasına karışmadı
    15. Trump'ın hukuk danışmanı görevinden..
    16. FETÖ firarisi eski subay sahte..
    17. Süper Lig ekibi Cikalleshi ile..
    18. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde feci..
    19. Başkan açıkladı! Edin Visca için dudak..
    20. Valilikten Çerkeş Çayı açıklaması:..
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor