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Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu

Rize’de geçtiğimiz hafta makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Düzce Merkez Büyük Camisi’nde Mevlid-i Şerif okundu.

18 Aralık 2018 Salı 00:37
Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin babası Ertuğrul Verdi’nin emniyet amiri olarak görev yaptığı Düzce’de unutulmadı.

11 Aralıkta uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Düzce Merkez Büyük Cami’de kentin tanınmış işadamlarından Kadir Özçelik, tarafından okutulan Mevlide Vali Zülkif Dağlı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Polisler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid yapılan dua ile son buldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 00:37
  1. Düzce
  2. Rize
  3. altuğ verdi

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