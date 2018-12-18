Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin babası Ertuğrul Verdi’nin emniyet amiri olarak görev yaptığı Düzce’de unutulmadı.

11 Aralıkta uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Düzce Merkez Büyük Cami’de kentin tanınmış işadamlarından Kadir Özçelik, tarafından okutulan Mevlide Vali Zülkif Dağlı, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Polisler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid yapılan dua ile son buldu.