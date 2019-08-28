Emniyet Müdürü Kuyu: Ben enayi miyim buradan dönüyorum Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kavşağa ters yönden giren hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada tesadüfen olay yerinde olan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'ya yakalandı. Takip ettiği aracı durduran Kuyu, sürücüye "Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akıllısın buradan dönüyorsun." diye tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Bozhane kavşağında meydana geldi. Oğuz Ala (27) yönetimindeki hafif ticari araç, kavşağa ters yönden girdi. O sırada aracıyla kavşakta bulunan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, polis telsizinden aracın plakasını anons ederek durdurulması talimatını verdi. Otomobilin peşinden de giden Kuyu, trafik polisinin durduğu aracın sürücüsü Oğuz Ala'ya "Alemin akıllısı sen misin? Arabayı stop et. Ehliyet, ruhsatını ver. Ben enayi miyim buradan dönüyorum. Sen akılısın buradan dönüyorsun." diyerek tepki gösterdi.

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