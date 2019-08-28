Emniyet Müdürlüğü önünde lastiği patlayan kamyon paniğe neden oldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü binası önünde bir kamyonun lastiğinin patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün 16.30 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi üzerinde hafriyat taşıyan bir kamyonun lastiği, Emniyet Müdürlüğü ve Polisevi binasının önünde büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı olayda patlama sesinin lastikten geldiğinin fark edilmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.