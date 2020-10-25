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Aktüel Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Iğdır'da Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
Aktüel

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Iğdır'da Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:28:27 -
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Iğdır'da Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

IĞDIR (AA)- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Iğdır'da Valilik ve Jandarmayı ziyaret etti, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce'den bilgi aldı.

Ağrı'daki gezi ve temaslarının ardından polis helikopteriyle Iğdır'a giden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Abay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce karşıladı.

Şehrin girişinde yer alan kontrol noktasındaki polis ekiplerini ziyaret eden Aktaş, buradan Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne geçti.

Iğdır Emniyet Müdürü Güllüce'den bilgi alan Aktaş, daha sonra Iğdır İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Iğdır Valiliğinde şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyet ile Vali Saribrahim ile görüşen Aktaş, daha sonra hava yoluyla kentten ayrıldı.


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