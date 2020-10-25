Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Iğdır'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Iğdır'da ziyaret ve incelemeler yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret eden Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek, görevli personelle görüştü.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'den genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Aktaş, değerlendirme toplantısı yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra Tuzluca yolunda bulunan polis yol kontrol noktasını ziyaret eden Mehmet Aktaş, görevli ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile bir araya geldi.

Aktaş, ziyaretleri sırasında nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı Vali Sarıibrahim'e teşekkür ederek, İl Emniyet Müdürü Göllüce, İl Jandarma Komutanı Özdurhan ve özveriyle görev yapan tüm güvenlik personeline görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretler sırasında Aktaş'a, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel ve İnşaat Emlak Daire Başkan Yardımcısı İlker Saraçoğlu eşlik etti.