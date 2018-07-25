0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atama

Milletvekili olan Selami Altınok'un yerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:37
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atama

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atanmıştır” denildi.

 

CELAL UZUNKAYA KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı’ndaki görevine 1978 yılında başladı.

Görev süresi boyunca siyasi şube ve istihbarat şube müdürlükleri de yapan Uzunkaya, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Antalya il emniyet müdürlüğü görevlerini de yerine getirdi. Uzunkaya son olarak kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda görev yapıyordu

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:37
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Antalya
  5. Emniyet Genel Müdürlüğü
  6. Celal Uzunkaya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD ayrıntısı!
    1. Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD..
    2. Öznur Çalık: OHAL kaldırıldı ama terör..
    3. Yemen sınırında 5 Suudi askeri..
    4. Fırında tavuklu karnıyarık nasıl..
    5. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    6. Süper Lig'de tutunamayan Leonardo'ya..
    7. Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık..
    8. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya oldu
    9. İslam'da kadının boşanma hakkı var mı?
    10. Fitch Ratings'den ticaret savaşları ve..
    11. Karabük'te FETÖ'den yargılanan iki..
    12. Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi..
    13. Fabri: Rüyalar gerçek oldu
    14. Vincent Aboubakar transferinde flaş..
    15. Bedelli askerlik TBMM'de kabul edildi
    16. Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır..
    17. Antalya Emniyeti'nde atama rüzgarı!
    18. Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!
    19. Muğdat Çelik yıldızlaştı Galatasaray..
    20. UEFA'dan Marsilya'ya Kartal cezası
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!