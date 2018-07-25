Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atama

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atanmıştır” denildi.

CELAL UZUNKAYA KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı’ndaki görevine 1978 yılında başladı.

Görev süresi boyunca siyasi şube ve istihbarat şube müdürlükleri de yapan Uzunkaya, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Antalya il emniyet müdürlüğü görevlerini de yerine getirdi. Uzunkaya son olarak kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda görev yapıyordu