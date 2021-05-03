Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 Mayıs açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklamada bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü’nde kanuna aykırı 29 eyleme müdahalede edildiğini ve bu eylemleri düzenleyen 394 şahsın yakalandığını açıkladı.
EGM'nin 03.05.2021 tarihli basın açıklaması şu şekilde:
"19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak 74 ilimizde 11.378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlenmiştir.
1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."