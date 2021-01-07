  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı EMG polis memur alımları ne zaman?
Ekonomi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı EMG polis memur alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımları merak ediliyor. EGM memur alımları ne zaman olacak? sorusu emniyet teşkilatında iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sorgulanmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara, Antalya, Mersin, Ordu ve Rize başta olmak üzere çok sayıda ilde görevlendirilmek üzere KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapacak. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımları ne zaman? EGM alım başvuru tarihi ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü alımları başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü alım başvuru şartları neler? İşte EGM personel alım detayları.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:24:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı EMG polis memur alımları ne zaman?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Hizmetli) alımı yapılacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü alımı ne zaman?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.  Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

EGM personel alım ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu
Gündem

ABD'de olacakları 3 yıl önce söylemiş! Abdullah Çiftçi savaşı kimin kazanacağını duyurdu

Stratejist Abdullah Çiftçi ABD'de yaşanan darbe girişiminin ayak seslerini 3 yıl önceden farketmiş. Çiftçi, 2018 yılında katıldığı programda..
ABD'deki gerilim sonrası Macron tarafını seçti
Dünya

ABD'deki gerilim sonrası Macron tarafını seçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irad..
Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi
Gündem

Okulların açılması için tek şart! Kısıtlamaların kaldırılması için tarih verildi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay