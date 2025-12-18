  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupa açık açık ilan etti! Biz Yahudi yaşamını kültürünü benimsiyoruz

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Fondaş ekonomistlere kötü haber! Moody’s Türkiye tahminini açıkladı

Dezenformasyon uyarısı! Hakikate karşı küresel tehdit büyüyor!

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Nükleer beyinleri tek tek yok etti

Kafayı rakı ile bozanlara her yer meyhane… Mezarlıklar bile!
Gündem CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu
Gündem

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Uzun yıllar CHP’nin seçim şarkılarını hazırlamasıyla bilinen sanatçı Onur Akın’a, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında yılkı atı çarptı. Yere düşen Akın, atların üzerine basmamasıyla şans eseri ölümden dönerken, “Az kalsın nalları dikiyordum” dedi.

Yıllarca CHP’nin seçim şarkılarını yazmasına rağmen milletvekili adaylığı kabul edilmeyince CHP’ye küsen sanatçı Onur Akın, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında kaza geçirdi.

Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de 2,5 günde gerçekleşti.

Klibin Kayseri’nin Hörmetli köyündeki çekimleri sırasında Akın’a, arkasında koşuşturan atlardan biri çarptı. Çarpmayla birlikte Akın, yere düştü.

Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın ardından 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOYUN OLAYI DA YILLARCA KONUŞULMUŞTU

Akın, “Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” dedi.

Akın, daha önce de “koyun” vakasıyla gündeme gelmişti. Seviyorum Seni şarkısının klibinde kafasını taşa çarpan koyun, sosyal medyada yıllarca konuşulmuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23