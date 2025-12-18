CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Yıllarca CHP’nin seçim şarkılarını yazmasına rağmen milletvekili adaylığı kabul edilmeyince CHP’ye küsen sanatçı Onur Akın, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında kaza geçirdi.

Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de 2,5 günde gerçekleşti.

Klibin Kayseri’nin Hörmetli köyündeki çekimleri sırasında Akın’a, arkasında koşuşturan atlardan biri çarptı. Çarpmayla birlikte Akın, yere düştü.

Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın ardından 58 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOYUN OLAYI DA YILLARCA KONUŞULMUŞTU

Akın, “Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” dedi.

Akın, daha önce de “koyun” vakasıyla gündeme gelmişti. Seviyorum Seni şarkısının klibinde kafasını taşa çarpan koyun, sosyal medyada yıllarca konuşulmuştu.