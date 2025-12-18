  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücrette sıcak gelişme

Gençliğe rol model olarak dayatılan seküler yaşamın içler acısı manzarası!

Avrupa açık açık ilan etti! Biz Yahudi yaşamını kültürünü benimsiyoruz

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Fondaş ekonomistlere kötü haber! Moody’s Türkiye tahminini açıkladı

Dezenformasyon uyarısı! Hakikate karşı küresel tehdit büyüyor!

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?
Ekonomi Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!
Ekonomi

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Devlet tarafından sübvanse edilen elektrik faturalarında belirlenen yıllık 4 kilovatsaatlik tüketim sınırı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Aylık 984 TL seviyesine karşılık gelen bu limitin üzerine çıkan aboneler, faturanın tamamını kendi ceplerinden ödeyecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile 2 milyondan fazla abonenin etkileneceği hesaplanırken Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada abonelerin yüzde 94’üne devlet desteğinin süreceğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu 2026 merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi maddeleri görüşüldü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son kaynak tedarik tüketimiyle ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Bayraktar, şunları söyledi: "SKTT yani son kaynak tedarik tüketimiyle alakalı, özellikle bazı bölgelerin elektrik kullanımı açısından daha yüksek kullanımı nedeniyle bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edildi. Özellikle, bütün Ege, Akdeniz, özellikle klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimleri daha yüksek olan iller. Fakat biz iller bazında da ama özellikle Türkiye genelinde aylık ortalama tüketim değerlerine baktık. Bugün Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi var ama aktif 32 milyon ev var. Türkiye’nin tüketimi ortalama yaklaşık 190 ila 200 kilovatsaat arasında yani aylık tüketimden bahsediyorum. Dolayısıyla, yıllık 2.400 kilovatsaatlik bir tüketim var. Geçen yıl 5 bin kilovatsaatlik bir yıllık tüketim belirlemiştik yani Türkiye’deki ortalama tüketimin 2 katının üzerinde bir tüketimi biz ancak destek grubundan çıkarmıştık ve abonelerimizin sadece yüzde 3’ü bundan etkilenmişti. Bu yıl EPDK’nin aldığı kararla bu oran yüzde 6,5’lara geliyor yani abonelerin yüzde 94’ü, 93,5’u yine destek almaya devam edecek, diğer kısım sadece bunlardan almamış olacak.”

4 BİN KİLOVATI AŞSALAR BİLE DESTEK ALABİLECEKLER

“Antalya ve İzmir özelinde baktığımız zaman da oralarda tüketimlerin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ama yine 240-250 kilovatsaatlerde olduğunu görüyoruz. Elbette ki abone bazında farklı şeyler olabilir ama Antalya özelinde yine bu rakama dikkat ederek bu SKTT’yi yani 4 bin kilovatsaati belirledik ama şunu söyleyeyim: Buna rağmen tüketimi yüksek olan tüketicilerimizde istisnai grupları tanımladık malumunuz. Ona rağmen, hâli vakti yerinde olmayan, gelir anlamında düşük olup bu desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız SKTT’ye girmiş olsalar bile bir başvuruyla tekrar maddi durumlarını gösterdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek gurubuna devam edebilirler. Yani onların o haklarının baki olduğunu ifade etmek istiyorum."

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!
Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Ekonomi

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Ekonomi

Milyonların gözü kulağı burada... Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması
Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

Gündem

Sırtında yumurta küfesi yok! Irkçı Ümit'ten asgari ücret açıklaması

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı
CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

Gündem

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu
CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Gündem

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23