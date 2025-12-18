Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

TBMM Genel Kurulu 2026 merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi maddeleri görüşüldü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son kaynak tedarik tüketimiyle ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Bayraktar, şunları söyledi: "SKTT yani son kaynak tedarik tüketimiyle alakalı, özellikle bazı bölgelerin elektrik kullanımı açısından daha yüksek kullanımı nedeniyle bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edildi. Özellikle, bütün Ege, Akdeniz, özellikle klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimleri daha yüksek olan iller. Fakat biz iller bazında da ama özellikle Türkiye genelinde aylık ortalama tüketim değerlerine baktık. Bugün Türkiye’de 42 milyon elektrik abonesi var ama aktif 32 milyon ev var. Türkiye’nin tüketimi ortalama yaklaşık 190 ila 200 kilovatsaat arasında yani aylık tüketimden bahsediyorum. Dolayısıyla, yıllık 2.400 kilovatsaatlik bir tüketim var. Geçen yıl 5 bin kilovatsaatlik bir yıllık tüketim belirlemiştik yani Türkiye’deki ortalama tüketimin 2 katının üzerinde bir tüketimi biz ancak destek grubundan çıkarmıştık ve abonelerimizin sadece yüzde 3’ü bundan etkilenmişti. Bu yıl EPDK’nin aldığı kararla bu oran yüzde 6,5’lara geliyor yani abonelerin yüzde 94’ü, 93,5’u yine destek almaya devam edecek, diğer kısım sadece bunlardan almamış olacak.”

4 BİN KİLOVATI AŞSALAR BİLE DESTEK ALABİLECEKLER

“Antalya ve İzmir özelinde baktığımız zaman da oralarda tüketimlerin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde ama yine 240-250 kilovatsaatlerde olduğunu görüyoruz. Elbette ki abone bazında farklı şeyler olabilir ama Antalya özelinde yine bu rakama dikkat ederek bu SKTT’yi yani 4 bin kilovatsaati belirledik ama şunu söyleyeyim: Buna rağmen tüketimi yüksek olan tüketicilerimizde istisnai grupları tanımladık malumunuz. Ona rağmen, hâli vakti yerinde olmayan, gelir anlamında düşük olup bu desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız SKTT’ye girmiş olsalar bile bir başvuruyla tekrar maddi durumlarını gösterdikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek gurubuna devam edebilirler. Yani onların o haklarının baki olduğunu ifade etmek istiyorum."