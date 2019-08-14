Emniyet duyurdu: 29 ilde operasyon!
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 7-9 Ağustos tarihlerinde sokak satıcılarına yönelik 29 ilde yapılan operasyonlarda 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde ile 772 uyuşturucu hap ele geçirildiği açıkladı.14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, narkotik birimlerince 7-9 Ağustos'ta 29 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 18 kilo 204 gram uyuşturucu madde, 772 uyuşturucu hap ve 2 bin 631 kök kenevire el konuldu.
Ayrıca, 3 tabanca, 35 fişek, 2 hassas terazi ve 31 bin 885 lira ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 138 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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