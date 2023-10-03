Emniyet binasına saldıran teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği Mikail Bozlağan dosyası hakkında gizlilik kararı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği Mikail Bozlağan ile ilgili soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim'deki bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristler, Kayseri'de 24 yaşındaki Mikail Bozlağan'ı şehit ederek arabasını gasbetti.
Şehit Bozlağan hakkındaki soruşturma dosyası, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında, savcılıkça gizlilik kararı alındığı da öğrenildi.