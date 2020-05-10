Emniyet açıkladı! O polis görevden alındı
Emniyet, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Emniyetin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;
24.04.2020 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün de açıklamasını paylaştı.