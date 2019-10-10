Emmanuel Macron'dan operasyon açıklaması Türkiye'nin huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u rahatsız etti. Operasyona ilişkin konuşan Macron, "Türkiye IŞİD'in halifeliğini inşa etmesine yardımcı olma riskini göze alıyor" hezeyanında bulundu.

Fransa'nın Lyon kentinde açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonu "mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmesi" çağrısında bulundu. Operasyonun sözde DEAŞ halifeliğinin yeniden inşa edilmesine destek olabileceği hezeyanında bulunan Macron, Türkiye'nin bu riski göze aldığını söyledi. Dün, terör örgütü PKK'nın paravan örgütlerinden Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Sözcüsü Cihane Ahmed ile yüz yüze görüşen Fransa Cumhurbaşkanı, DSG ile dayanışma ifade ederken Türkiye'nin operasyon hazırlığından çok endişeli olduğunu dile getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada "Görüşme, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon ihtimali karşısında Fransa'nın çok endişeli olmaya devam ettiğini teyit için fırsat oluşturdu" denilmişti.

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