Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi Kayserispor'un transferi için anlaşma sağladığı Emmanuel Adebayor şehre geldi.

Forvet transferi yapmak isteyen Kayserispor mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı takım Başakşehir'den ayrılan Emmanuel Adebayor ile anlaşmıştı. Yıldız forvet bugün Kayseri'ye geldi. İmzaların gün içinde atılması bekleniyor.

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