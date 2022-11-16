Emlak Konut ve Kiler GYO arasında Ümraniye arazisi için imzalar atıldı

1983 yılında temelleri atılan Kiler Holding, bugün 22 şirketi ve 10 binin üzerinde çalışanı ile inşaat, enerji, sağlık&turizm ve sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.Halka açık bir şirket olan Kiler GYO, insanların mutluluğu ve rahatlığı için ‘doğru yaşam alanları inşa etmeyi’ birincil amaç olarak görüyor. Bugüne kadar pek çok projeye imza atan ve insanların konut projelerinde“REFERANS” markasıyla öne çıkan Kiler GYO, metropollerdeki yeni yaşam eğilimlerine doğru lokasyonlarda, doğru inşaat projeleri geliştirerek yanıt veriyor ve vermeye de devam edeceklerini ifade ediyor.

Bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren Kiler Gyo’nun geçmiş projeleri; Avrupa’nın en yüksek residence binası olan,Sapphire Residence ve Sapphire AVM, konut, home ofis ve cadde mağaza konsepti ile Referans Bakırköy, Referans Güneşli, Referans Başakşehir, Referans Bahçeşehir yer alıyor. Ayrıca devam eden projeler; Referans Kartal Loca ve Referans Beylikdüzü projeleri, geçtiğimiz günlerde lansman öncesi avantajlarla satışa sunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ arasında Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesiyle yapılan Referans Beşiktaş yer alıyor.

Yaşamda bir kalite imzası haline gelen Kiler GYO, ‘Referans’ konseptini farklı lokasyonlardaki projelerine taşımaya devam ediyor. Projelendirme çalışmasına devam edilen Referans Göktürk ve Referans Atakent’in yanı sıra İller Bankası A.Ş. ile Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım sözleşmesi imzalanan Referans Pendik projesinin ardından,Kiler GYO şimdi ise Emlak Konut ile Referans Ümraniye için imzaları attı.