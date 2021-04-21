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Ekonomi Emlak Katılım’dan önemli hamle
Ekonomi

Emlak Katılım’dan önemli hamle

Emlak Katılım, çatı güneş enerji santrali (GES) projelerine leasing finansmanı ve esnek ödeme planları sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:24:00 -
Emlak Katılım’dan önemli hamle

Genel Müdür Nevzat Bayraktar, kurum olarak yatırımcıların finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, “Bundan böyle güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlere uygun koşullarda ulaşılabilir finansman desteği sunacağız. Yenilebilir enerji alanındaki desteklerimizin hem müşterilerimize hem de ülkemize sağlayacağı katkının sevincini ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

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