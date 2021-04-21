Emlak Katılım’dan önemli hamle
Emlak Katılım, çatı güneş enerji santrali (GES) projelerine leasing finansmanı ve esnek ödeme planları sağlayacak.
Genel Müdür Nevzat Bayraktar, kurum olarak yatırımcıların finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, “Bundan böyle güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlere uygun koşullarda ulaşılabilir finansman desteği sunacağız. Yenilebilir enerji alanındaki desteklerimizin hem müşterilerimize hem de ülkemize sağlayacağı katkının sevincini ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.