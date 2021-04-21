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Ekonomi Emlak Katılım’dan Gümüş Katılma Hesabı
Ekonomi

Emlak Katılım’dan Gümüş Katılma Hesabı

Emlak Katılım, Gümüş Katılma Hesabı’nı müşterileriyle buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:04:00 -
Emlak Katılım’dan Gümüş Katılma Hesabı

Banka, alt limiti 5 bin ve 10 bin gram olan hesabı açmak için ücret ya da komisyon talep etmiyor. Emlak Katılım, fon kullandırımı sonucu elde edilen kârı, önceden belirlenen paylaşım oranına göre müşterilerinin hesaplarına aktarıyor. CAZIP IMKÂN Gümüş Katılma Hesabı açtıran yatırımcılar ne kadar getiri sağlayacaklarını önceden bilemiyor, vade sonundaki bakiye üzerinden kâr payı alabiliyor. Katılma hesapları açılış alt limitinin altına düşmesi durumunda hesap kapanabiliyor. Veya hesap bakiyesi cari hesaba aktarılıyor. Gümüş Katılma Hesabı, 1 XAG = 1 gr gümüş (1000/1000 saflık) olarak işlem görüyor. Tüm vadeler için brüt kar payından yüzde 15 stopaj uygulanıyor. Katılım bankaları nezdinde gerçek kişiler tarafından açılan cari hesap ve katılma fonları anapara ve kar payı tutarları toplamının 150 bin TL’ye kadar olan kısmi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından garanti altına alınıyor.

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