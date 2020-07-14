Emlak Katılım’dan Başkentte ikinci şube

Emlak Katılım, “100 Günlük İcraat Programı” ile yeniden faaliyete geçirilmesi kararının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) faaliyet izni alarak 21 Mart 2019 tarihinde Merkez Şubesi ile hizmet vermeye başladı. Katılım finans sektörünün en köklü ve bununla birlikte en genç üyesi olan Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Açılışını yaptığı yeni şubeleriyle hizmet ağını genişleten Emlak Katılım, Ankara’daki ikinci şubesini Ostim’de açtı. Şubat 2020’de Ankara’daki ilk şubesinin açılışını gerçekleştiren Emlak Katılım, Ostim Şubesi ile Ankara’da ikinci, Türkiye çapında ise 17. şubesini devreye almış oldu.

Hizmet ağı genişliyor

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Ankara’da ikinci şubemizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hizmet ağımız büyüyor. Ankara’da bugün aktif olarak faaliyete başlayan Ostim Şubemiz ile açılan şube sayımızı 17’ye çıkardık. Türkiye olarak, sağlam temellere dayanan ekonomik altyapımızla hızla atağa geçeceğimize inancımız tamdır. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin gücüne güveniyoruz. Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın gücüne, potansiyeline güveniyoruz” dedi.