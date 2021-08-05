Emlak Katılım’dan Ankara’ya beşinci şube

Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerine dijital bankacılık araçlarıyla hizmet sunan Emlak Katılım, açılışını yaptığı yeni şubesiyle hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yıldız şubesini hizmete açan Emlak Katılım, bu adımla başkentte beş, Türkiye genelinde ise 67 şubeye ulaşmış oldu. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım’ın yeni şubesiyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, “Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, kısa sürede doğru adımlar atarak gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz. Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi firmasının 48’ine ev sahipliği yapan Ankara’da yeni şubemizi hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıldız şubemizin ülkemiz ve tüm Ankaralılar için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.