Emlak Katılım’dan Adana’ya ikinci şube

Yeni şubesini Adana Küçüksaat’te hizmete sunan Emlak Katılım, gerek şube ağı gerekse Emlak Katılım “e-şube” ile müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetlerini ulaştırmayı hedefliyor. Yeni şubesiyle 46 noktaya ulaşan Emlak Katılım, 2020 sonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Adana’da ikinci şubelerini açmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Şubelerimiz ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlayan birer araç niteliğindedir. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi. Bayraktar, şunları söyledi: “Adana’da ikinci şubemizi açmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada müşterilerimizin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına katılım bankacılığı ilkeleriyle ürettiğimiz hizmetlerle yanıt vermeyi hedefliyoruz. Adana, Türkiye’nin en büyük metropollerinden biri olup ülkenin önde gelen ticaret ve kültür merkezlerinden birisidir. Türkiye’de en üst sıralarda yer alan 500 sanayi firmasının 11’ine ev sahipliği yapan Adana’nın ekonomisine, iş adamlarına, güzel insanlarına katkı sağlamak ve desteklemek için, Adana’nın ve ülkemizin büyüyen ekonomisinde yol arkadaşı olmak için hizmetindeyiz. Bu sayede yerel ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Adana Küçüksaat şubemizin bölge halkına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” Türkiye Emlak Katılım Bankası, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Emlak Katılım olarak yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hem tasarruf sahiplerinin hem de Türkiye’nin kazanması amacıyla altın toplama günlerini başlattı. 28-31 Aralık tarihleri arasında Adana Şubesi’nde altın toplama günlerini yapacak olan banka, bu bağlamda bireysel ve kurumsal müşterilerinin tasarruflarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı ve finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor