  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emlak Katılım Kaynarca şubesini hizmete açtı
Ekonomi

Emlak Katılım Kaynarca şubesini hizmete açtı

Ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunan ve bu doğrultuda Türkiye çapında şube yatırımlarına hızla devam eden Emlak Katılım, İstanbul’da da şube ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:18:00 -
Emlak Katılım Kaynarca şubesini hizmete açtı

Emlak Katılım’ın İstanbul’daki yeni durağı Kaynarca oldu. Böylelikle İstanbul’da 23 ve Türkiye genelinde 48 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 50 şubeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Türkiye’nin hemen hemen her noktasında şubelerimizle yer almayı istiyor, bu doğrultuda şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi. Bayraktar, “ Doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımlarla da yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul’da hizmete sunduğumuz Kaynarca şubemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi
Aktüel

Canlı yayında ihbar sonrası alarma geçildi! Polisler 3 dakikada stüdyoya geldi

İstanbul'dan yayın yapan Mavi Karadeniz TV'nin Trabzon stüdyosunda canlı yayınlanan programda sunucu ve konuğu, tanıtmak istedikleri Kadın D..
Hayalet uçak dünyaya ilk kez gösterildi
Dünya

Hayalet uçak dünyaya ilk kez gösterildi

Rusya yeni nesil hayalet savaş uçağı PAK DA'nın (PAK YES) prototipini ilk kez dünyaya gösterdi.
Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi
Gündem

Fuat Oktay'dan KKTC'ye maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." de..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay