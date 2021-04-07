Emlak Katılım, 4 yeni şubesini hizmete açtı

İstanbul’da 28’inci, Manisa ve Denizli’de birinci, Konya’da ise 3’üncü şubesini hizmete sunan Emlak Katılım, Türkiye genelinde toplam 62 şubeye ulaştı. Mart 2019’da faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, 2020’de şubeleşmeye hız vererek yıl sonu şube sayısını 50’ye taşıdı. Bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdüren banka, 4 yeni şubesini daha hizmete sundu. Emlak Katılım, İstanbul Sultançiftliği, Manisa, Denizli ve Konya Kobisan şubelerini aynı anda açtı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım’ın istikrarlı bir şekilde büyüyor olmasından duydukları memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti: “Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. 4 şubemizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”