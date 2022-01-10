Emirhan İlkhan, Süper Lige damgasını vurdu
Emirhan İlkhan, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk isabetli şutunda ilk Süper Lig golünü kaydeden genç futbolcu, lig tarihine geçti.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçta en çok dikkat çeken isim, genç oyuncu Emirhan İlkhan oldu. Beşiktaş'ın 17 yaşındaki oyuncusu, çıktığı ilk Süper Lig maçında adından bir hayli bahsettirdi.
Süper lig tarihine geçti
Siyah-beyazlılarda maça ilk 11 başlayan Emirhan İlkhan, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk isabetli şutunda ilk Süper Lig golünü kaydeden genç futbolcu, lig tarihine geçti.
Opta'nın verilerine göre; Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 16 yaş 91 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.
Emirhan ilkhan kimdir?
Emirhan İlhan, 1 Haziran 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başlayan Emirhan, 2014'te Beşiktaş altyapı hocalarının dikkatini ve siyah-beyazlı ekibe transfer oldu.